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Mehmet Acar'a destek vermek için etkinlik

Mehmet Acar'a destek vermek için etkinlik
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Girne'de sokakta söylediği şarkılarla gündem olan ve son zamanlarda Girne Belediyesi'nin çeşitli engellemeleri ile karşılaşan Mehmet Acar'a destek vermek amacıyla etkinlik düzenleniyor.

Sokaklar Şarkılar, Şiirler ve Çocuklarla Güzel" sloganı ile 25 Ocak Cumaartesi Saat 12.00 de Girne Ordu pazarı karşısında yer alacak etkinlikte sokak şarkıcısı Mehmet Acar'a şarkılarla ve şiirlerle destek verilecek.

Konuyla ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda "Sesimizi duyan, eşlik etmek isteyen herkesi bekliyoruz...Sokaklar huzurla güzeldir" denildi.

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