Mehmet Harmancı: “Anayasa’yı kollamakla görevli olanlar, Anayasayı eziyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, bugün düzenleneceği ifade edilen ancak Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Kaymakamlığın telkiniyle yasaklandığı açıklanan eylemle ilgili konuştu.

Harmancı, “KKTC’nin 37. Yılında kendi anayasasını korumak, kollamak ve yüceltmekte görevli olanlar anayasayı ezerek gerekçesi bile olmayan eylem yasağı uygulamaya çalışıyorlar” dediği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“KKTC’nin 37. Yılında kendi anayasasını korumak, kollamak ve yüceltmekte görevli olanlar anayasayı ezerek gerekçesi bile olmayan eylem yasağı uygulamaya çalışıyorlar.

Bir kez daha ortaya çıkmıştır ki geçmiş tartışmalar bir tarafa, bu ülkenin demokratik hayatını, kurumlarını ve organizasyonunu korumak en önemli yurttaşlık görevidir.

Tüm demokratik kitle örgütleri ile dayanışma içerisinde bu ülkenin geleceğini daha aydınlık kılmak hepimizin en önemli görevidir.”