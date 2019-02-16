Mehmet Harmancı: “Vandalizm maalesef gün geçtikçe artıyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda bulunan aydınlatma direklerinin bir kısmı sökülerek zarara uğratıldığını ifade ederek, “vandalizm maalesef gün geçtikçe artıyor” dedi.

Harmancı sosyal medya hesabından fotoğraflı olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Vandalizm maalsef gün geçtikçe artıyor, dün akşam çocuklarımızın nefes sahalarından olan Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı aydınlatma direklerinin bir kısmı yerinden sökülerek zarara uğratıldı, güvenlik kameraları görüntüleri polisimize teslim edilmiştir.”