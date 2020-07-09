Mehmet Harmancı: "Yazıklar olsun, adaletiniz batsın"

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, iki mültecinin polis tarafından yaralanmasıyla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve “Yazıklar olsun, adaletiniz batsın” yorumunda bulundu…

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Daha 2 hafta önce ülkedeki kuralların tümünü çiğneyerek gelen bir jeti ve içindekileri nerdeyse ayaklarına kırmızı halı sererek ülkeye sokarken, hayatları ile sınanan sırf yaşamak için botlarla mafyanın elinde ülkelerinden kaçan, üzerlerine bombalar atılan insanları ise ateş açarak karşılıyoruz.

Yazıklar olsun, adaletiniz batsın.”