Mehmet Sarıkaya son yolculuğuna uğurlandı

Alayköy'ün sevilen simalarından Mehmet Sarıkaya, dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bölgede çok sevilen ve bir dönem UBP Örgüt Başkanlığı da yapan Mehmet Sarıkaya'nın ani ölümü büyük üzüntü yarattı.

84 yaşında hayata veda eden Mehmet Sarıkaya için bugün Alayköy Camiinde cenaze namazı kılındı. Sarıkaya'nın naaşı cenaze namazının ardından defnedildi.

Kılınan cenaze namazına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy , UBP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022, 17:50