Mehmet ve Meryem Doğu çifti ömür boyu hapse mahkum oldu

Memduh Ulugün’ü öldürme suçundan yargılanan Mehmet ve Meryem Doğu çifti ile ilgili mahkumiyet kararı Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıkladı…

Mehmet ve Meryem Doğu çifti, ömür boyu hapse mahkum edildi…

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, davayla ilgili olarak Pazartesi günü gerçekleştirdiği duruşmada Doğu çiftini “taammüden adam öldürme”, “adam öldürme” ve “kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından suçlu bulunmuş, ceza taktiri için oturumu bugüne ertelemişti…

Mahkemenin sanıkları suçlu bulduğunu açıkladığı Pazartesi günkü oturumunun ardından mahkeme avlusunda çıkan olaylar ve sanık yakınlarının Kıdemli Savcı Egemen Metay’a saldırıları nedeniyle bugünkü oturumda mahkeme bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alındı, herhangi bir olay yaşanmadı.