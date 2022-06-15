Mehmetçik İmar Planı yürürlükte… Sarıçizmeli: “Bütünlüklü ve kucaklayıcı bir plan ortaya çıktı”

Mehmetçik İmar Planı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, yürürlüğe giren Mehmetçik İmar Planı’nı “bütünlüklü ve kucaklayıcı” olarak niteledi.

Birleşik Kurul’un 6 Aralık 2021'de onayladığı Mehmetçik İmar Planı, Resmi Gazete'nin dün gece yayımlanan 10 Haziran 2022 tarihli sayısında yer aldı. Mehmetçik İmar Planı'nın yürürlüğe girmesi ile plan alanında uygulanmakta olan Karpaz Bölgesi Planlama Sınırı İçinde Denetim ve Geliştirme (Değişiklik 5) Emirnamesi ve Bafra ve Yakın Çevresi Birinci Etap (Değişiklik 4) Emirnamesi’nin Mehmetçik Belediye hudutları içerisine giren kısımları, söz konusu emirnameler tahtında alınan kararlara ve yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kalktı.

Mehmetçik Belediyesi hudutları içinde yer alan Çayırova, Bafra, Pamuklu, Mehmetçik, Balalan ve Kumyalı yerleşimlerini kapsayan planla "düzenli gelişmeyi sağlamak, yaşayanlarına sağlık, huzur, rahatlık, sosyal refah sağlayacak şekilde yaşanabilir bir çevre yaratmak ve bunun için gelişmeleri denetlemek ve yönlendirmek; belirli amaç ve kullanımlar için bölgeler ayırmak; orman alanları, özel çevre koruma alanları, verimli tarım toprakları, sulak alanlar, kıyılar ve benzeri hassas ve korunması gereken alanları korumak; sosyal, kültürel, tarihi, mimari önemi ve özelliği olan yapı ve bölgeleri korumak ve gelişmelerin aşama ve sınırını belirlemek" amaçlanıyor.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) Mehmetçik İmar Planı hakkında bilgi veren Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, planla tüm yerleşim yerlerine 2 kat sınırlaması getirildiğini aktardı.

- Sarıçizmeli: “ÇED veya ön ÇED’e tabi olan ve İmar Planı yürürlüğe girmeden inşaat izni onaylanmış projeler engellenmeyecek”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, yürürlüğe giren Mehmetçik İmar Planı’nı “bütünlüklü ve kucaklayıcı” bir plan olarak niteledi.

Planın kapsadığı tüm yerleşim yerlerine 2 kat sınırlaması getirildiğini kaydeden Sarıçizmeli, sadece Bafra Turizm Bölgesi’nde zemin katın dükkan olması koşuluyla 3 kata kadar izin verileceğini aktardı.

Kazanılmış haklara değinen Sarıçizmeli, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Tüzüğü uyarınca ÇED veya Ön ÇED’e tabi olan ve İmar Planı yürürlüğe girmeden inşaat izni onaylanmış projelerin engellenemeyeceğini söyledi.

- Başbakan Ünal Üstel ile KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’e teşekkür…

Mehmetçik Belediyesi İmar Planı sürecinin 2018 yılının Şubat ayında başladığını hatırlatan Sarıçizmeli, zor bir süreç yaşandığını kaydederek, tüm belediyelerin imar planlarını bir an önce yapmasını diledi.

Mehmetçik Belediyesi’nin Cittaslow Uluslararası Birliği’ne üye olduğunu ve bir Cittaslow belediye olarak İmar Planı’nı hayata geçirerek büyük bir yükümlülüğünü yerine getirdiğini anlatan Sarıçizmeli, imar planlarının sadece inşaatlardan ibaret olmadığını söyledi ve çevre, altyapı, tarım gibi alanları planlamanın önemine vurgu yaptı.

Pandemi nedeniyle uzayan sürecin hükümet değişimlerine de takıldığını söyleyen Sarıçizmeli, “İmar Planı’nın yayımlanması için yazı 22 Şubat’ta gönderilmişti. Ama hükümet değişiklikleri süreci uzattı” dedi.

Geçen hafta Başbakan Ünal Üstel ile görüşerek planın yayımlanmasını talep ettiklerini aktaran Sarıçizmeli, Başbakan'a planı yürürlüğe koyduğu için teşekkürlerini sundu. Sarıçizmeli ayrıca, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer’e de sürece ciddi katkı koyduğu ve planın hayat bulması için baskı unsuru olduğu için teşekkür etti.

Sarıçizmeli, belediye, odalar, sivil toplum örgütleri ve tüm paydaşlar birlikte çalışarak “kucaklayıcı” bir plan ortaya çıkardığını anlatarak, planın bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

- Neler yaşanmıştı?

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı’nın sürüncemede bırakıldığı gerekçesiyle, 29 Eylül 2021 tarihinde Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesine çadır kurarak eylem başlatmıştı. Birleşik Kurul’a toplantı çağrısı yapılana kadar, 29 Eylül-7 Ekim 2021 tarihleri arasında devam eden eyleme Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da destek vermişti.

Ardından, Mehmetçik İmar Planı Birleşik Kurul süreci, 12 Ekim 2021’de resmi olarak başlamış ve 6 Aralık 2021’de ise Plan, Birleşik Kurul tarafından onaylanmıştı.