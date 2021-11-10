Mehteran Birliği konser verecek

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Mehteran Birliği’nin KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vereceği konser faaliyetlerini duyurdu.
Bu çerçevede, Mehteran Birliği tarafından 14 Kasım’da saat 15.30’da Girne Atatürk Anıtı (Liman) bölgesinde ve 15 Kasım’da saat 15.30’da Gazimağusa Kapalı Maraş Belediye Çay Bahçesinde halka açık konser ve gösteri faaliyeti icra edilecek.
Açıklamada, “Coşkulu kutlamalarda Mehteran Birliği tarafından verilecek konser ve gösteri faaliyetlerine tüm halkımız davetlidir” denildi.