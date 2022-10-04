“Mekân Anlatımı Metin Yarışması – 2022” için son başvuru tarihi 13 Şubat…

Kıbrıs Türk Mimarlar Odası’nın, 2018 yılından beri geleneksel hâle gelen “Mekân Anlatımı Metin Yarışması”nın bu yıl beşincisi düzenleneceği bildirildi.

Mimarlar Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, yeni ismiyle “Mekân Anlatımı Metin Yarışması - 2022, ilgili bölümlerden mezun ve KTMMOB veya TMMOB içindeki meslek örgütlerinden herhangi birine üye olanlara açık olacak.

Hedefi, “kişisel birikimlerin yazma deneyimleriyle paylaşılarak toplumsal belleğe katkı sağlayacak bilgi ve görgünün çoğaltılması” olarak açıklanan yarışmayla ilgili bilgilere, KTMMOB Mimarlar Odası internet sayfasından (www.mimarlarodasi.org) ulaşılabileceği de belirtilerek, mekân üzerine düşünüp yazmayı sevenler yarışmaya davet edildi.

Yarışmaya son başvuru tarihi 13 Şubat 2023 olarak açıklanırken başvuruların mimarcayarisma@mimarlarodasi.org e-posta adresinden yapılabileceği belirtildi.