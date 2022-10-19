Meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Genç İzci Ateşi Derneği ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği – Tulips işbirliğinde Milli Eğitim Bakanlığı Lefkoşa ilçe okulları izcileri, meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü düzenledi.
Yürüyüş öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Kanser Hastalarına Yardım Derneği – Tulips Başkanı Raziye Kocaismail, insanların kanserden korkmaması ve kontrollerini yapması için bu gibi etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Düzenlenen farkındalık etkinliklerinin kanser konusundaki bilincin artmasına katkı sağladığını aktaran Kocaismail, “Şimdi çocuklar bile evlerinde annelerini kontrollerini yapması için teşvik ediyor. Bilinç yerleştikçe erken kontroller yapılıyor” dedi.