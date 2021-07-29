Memur Sen, 1 Ağustos'u kutladı

Memursen, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde üç önemli günün tarihi olan 1 Ağustos’u kutladı.

Memursen Genel Başkanı Akın Manga yazılı açıklamasında, 1 Ağustos’ta T.M.T’nin kuruluşunun 63. yıldönümünü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 45. yıldönümünü ve Kıbrıs’ın fethinin 450. yıldönümünü kutladıklarını belirtti.



Manga, “AB ve BM Güvenlik Konseyi ne derse desin Kıbrıs’ın gerçek sahibinin egemen KKTC devletine sahip, Kıbrıs Türk Halkı” olduğunu kaydederek, “Hiç kimseden egemenlik talep etmiyoruz. Egemenliğimize sahip çıkmayan ve tanımayanlar zaten bizden değildir” ifadelerini kullandı.Manga, üç mutlu bayramı kutladıkları bu günde Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde canlarını feda eden şehitleri rahmet, gazileri minnet ve şükranla andı, Anavatan Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve G.K.K’ya olan sarsılmaz güveni vurguladı.Manga, “Türkiye ve Kıbrıs Türk Halkı’nın KKTC Devleti’nin egemen varlığına ve haklarımıza sahip çıkacak, güç,kudret ve yeteneğe sahip olduğunu, dost düşman herkese hatırlatmakta yarar görüyoruz” şeklinde devam etti.