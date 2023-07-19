Memur-Sen 20 Temmuz nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 49. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kıbrıs Türkü’nün mücahitlerin fedakârlıkları sayesinde bir destan yazdığını vurgulayan Manga, Barış Harekatları ile halkın KKTC Devleti’ne kavuşacak zemine kavuştuğunu ve 15 Kasım 1983’te de kendi devletine sahip olduğunu belirtti.
Manga mesajında, “Sözde Barış adına federasyon hayali görenlere acıyoruz. Güvenli ve kalıcı çözüm KKTC Devletinin tanınmasıdır. Egemen varlığımızın kabullenilerek tescilidir. Halkımızın ve Türk ulusunun bayramı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.