Memur-Sen 20 Temmuz nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 49. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, Bülent Ecevit’i, Necmettin Erbakan’ı, vatan uğrunda canlarını feda etmiş Mehmetçik ve Mücahitleri rahmetle anan ve gazileri şükran ve saygıyla selamlayan Manga, “Kıbrıs Türk Halkı bugün, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 49. Yıl Dönümünü gurur ve güvenle kutluyor” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün mücahitlerin fedakârlıkları sayesinde bir destan yazdığını vurgulayan Manga, Barış Harekatları ile halkın KKTC Devleti’ne kavuşacak zemine kavuştuğunu ve 15 Kasım 1983’te de kendi devletine sahip olduğunu belirtti.

Manga mesajında, “Sözde Barış adına federasyon hayali görenlere acıyoruz. Güvenli ve kalıcı çözüm KKTC Devletinin tanınmasıdır. Egemen varlığımızın kabullenilerek tescilidir. Halkımızın ve Türk ulusunun bayramı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.