Memur-Sen: “Atatürk’ü, fiziki olarak aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, özlem saygı ve şükranla anıyoruz"

Memur Sen Genel Başkanı Akın Manga, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, fiziki olarak aramızdan ayrılışının 82.yıldönümünde,özlem saygı ve şükranla andıklarını kaydetti.



Manga, Atatürk’ün 82. Ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Türk ulusu olarak, en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yücelme savaşında, Atatürk’ün ülkü ve düşünceleri, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Vatan toprağının bütünlüğü ve ulusumuzun birlik ve bağımsızlığı idealine, tüm saldırılara karşı sahip çıkmayı millet olarak içte ve dışta kararlılıkla sürdürüyoruz.



Atatürk ilke ve devrimlerine, İngiliz sömürgesine rağmen Kıbrıs Türk’ü en başından itibaren sahip çıktı. Türkiye Cumhuriyeti, varoluş mücadelemizde rehberimiz oldu. İşte bu inançtır ki, özgür ve egemen bir halk olarak bugün, KKTC Devleti’ne sahip, güven içerisinde varlığımızı sürdürmekteyiz.



Atatürk’ü ölümünün 82.yıldönümünde,saygıyla minnetle anıyoruz.”