Memur Sen'den Çocuk Hakları Günü mesajı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) çocukların haklarını zedelemeye ve ihlal etmeye yönelik her türlü uygulamanın karşısında olduğunu bildirdi.
Memur-Sen Başkanı Akın Manga Çocuk Hakları Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, BM tarafından 20 Kasım 1989 yılında kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin KKTC’de 1996 yılında kabul edilerek yürürlüğe girdiğini anımsattı.
Manga, özellikle çocukların okula gitmelerine, akranlarıyla vakit geçirmelerine, oyun oynamalarına ve boş zamanlarını değerlendirmelerine engel olan, çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi ve ülkede 1999 yılında kabul edilen Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çocuk işçiliği hakkında sözleşme hükümlerine uyulması konusundaki hassasiyeti vurguladı.
Manga, mesajında “Geleceğimiz olan çocuklarımıza karşı, maddi ve manevi her tür şiddete, şiddetle karşıyız. Çocukların haklarını zedelemeye ve ihlal etmeye yönelik her türlü uygulamanın karşısında olduğumuzu belirtir ve tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlarız.” ifadelerini kullandı.