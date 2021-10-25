Memur Sen'den Cumhurbaşkanı'na çağrı

Kıbrıs Türk Memur-Sen (Memur-Sen), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Anayasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Cumhurbaşkanı başkanlığında Bakanlar Kurulunu ivedi olarak olağanüstü toplantıya çağırmasını talep etti.

2022 mali yılı bütçesinin onaylanarak KKTC Meclisine sevk edilmesini, akaryakıt tedarikçisi iki firmanın “keyfiliğine” son verilmesini, dövizdeki “fahiş” artışa karşı kur sabitlemesi kararı alınarak vatandaşın rahatlatılması çağrısında bulunan Sendika, Meclis’in olağanüstü toplantıya çağırmasıyla bazı yasal düzenlemelerin yapılmasını da talep etti.

Memur-Sen, çağrıya uyulmaması halinde Cumhurbaşkanı’nın Anayasal yetkisini kullanarak Meclisi feshetmesi ve erken seçim tarihini belirlemesi gerektiği görüşünü de bildirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“KKTC Cumhurbaşkanı’nı göreve davet ediyoruz. Anayasamızın kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak Sn. Cumhurbaşkanı başkanlığında, Bakanlar Kurulu’nun ivedi olarak olağanüstü toplantıya çağırmasını talep ediyoruz. Memur-Sen olarak, 2022 mali yılı bütçesinin onaylanarak KKTC Meclisi’ne sevk edilmesinin, akaryakıt tedarikçisi iki firmanın keyfiliğine son verilmesinin ve de dövizdeki fahiş artışa karşı, vatandaşımızın kur sabitlemesi kararı alınarak rahatlatılmasını talep ediyoruz.”Sendika, bunun yanında, Cumhurbaşkanı’nın Meclis’te temsil edilen tüm partiler ve bağımsızlarla görüşerek Meclisi olağanüstü toplantıya çağırarak, “Kuraklık Fonu Bütçesi, BRTK 2021 Fonu Bütçesi, Tük 2021 Bütçesi, Yabancılar Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı”na ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması ve 2022 Mali Bütçesinin Meclis’ten yeterli süre içerisinde geçirilmesi gerektiği görüşünü de bildirdi.Sendika, “Bu çağrıya uyulmaması ve halkımıza yaşatılan kaostan siyasi rant beklentisinin sürmesi halinde Sn. Cumhurbaşkanı’nın Anayasal yetkisini kullanarak Meclisi feshetmesi ve erken seçim tarihini belirlemesi gerekmektedir” ifadesinde bulundu.“Unutmayalım ki; KKTC siyasi görüşü ne olursa olsun, hepimizin devletidir. Hepimiz ayni geminin yolcularıyız. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz” diyen Sendika, “Bu nedenle hiç kimsenin kaosa oynama ve bundan medet bekleme lüksü yoktur” dedi.