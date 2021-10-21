Memur Sen'den Meclis'e çağrı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Meclis’i toplanarak acil olan yasalar ve 2022 bütçesini sonuçlandırmaya çağırdı.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meclis’te nisap oluşturulmamasının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, Meclis gündeminde bulunan yasaların görüşülmesinin muhalefet tarafından kasten engellendiği ve yaratılacak mağduriyetten siyasi rant hesabı yapıldığı savunuldu.

Zamlar ve alım gücünün düşmesi, piyasaya akaryakıt ve gaz sevkiyatının durması gibi konulara da değinilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Memur-Sen olarak, yaşanan ve yaşanacağı kesin olan kaos ve toplumsal patlamaların sorumlusunun iktidarı ve muhalefetiyle tüm KKTC Meclisi’nin olacağını vurgularız. Kaos ve mağduriyetlerden sağlanacak siyasi rantın, halkımızın ahını taşıyacağını hatırlatmakta yarar görüyoruz. KKTC Meclsi’ni, acil yasalarla 2022 bütçesini sonuçlandırmaya çağırıyoruz. Bunun vebalinin çok ağır olacağını hatırlatırız.”