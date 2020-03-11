Memur Sen: "Fazla panik yaşanmasına gerek yok"

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), bir korona virüsü vakasının tespit edilmiş olmasının halkta büyük bir tedirginlik yarattığını ancak bu olay nedeniyle, fazla panik yaşanmasına gerek olmadığını açıkladı.

Memur-Sen, yaptığı yazılı açıklamada, insanlar, kişisel temastan uzak, kitlesel ortamlardan uzak durursa bunca paniğe gerek olmadığını söyleyerek, dün akşam market ve eczanelerde yaşanan izdihamın sadece fırsatçılara yaradığını ifade etti.

Denetim altına alınan hasta ve çevresinin, toplumsal bir tehdit yaratmadığını işaret edilen açıklamada, “Yeter ki bizler hijyene uyalım. Eğitime ara verilmiş olması doğru bir yaklaşımdır” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanlığının bu konuyla ilgili kararları takdirle izlenmektedir. Ancak sağlık personeli arasında alınan tedbirlerden dolayı, kuşku ve endişe duyanlar olduğu da gözlemlenmektedir. Toplumsal seferberlik gerektiren bir dönemdeyiz. Hoşgörü, anlayış ve diyalog çok önemlidir. Tüm taraflar ‘Ben’ci değil ‘Biz’ci olarak düşünüp, empatiyle davranmalıdır. Kaş yapalım derken, göz çıkarmayalım. Sadece resmi açıklamalara itibar edelim. Sosyal medya haberlerine dayalı paniğe kapılmayalım”