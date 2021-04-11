Memur-Sen, geçici memur yasa tasarısı taslağını görüşmeye başlıyor

Kıbrıs Türk Memur-Sen, Başbakanlığa sunulan kamuda çalışan geçici kamu görevlilerinin iş güvencesi ve sosyal haklara sahip olabilmesini düzenleyen yasa tasarısı taslağının pazartesinden itibaren ilgili sendikalar ve siyasi partiler ile görüşülmeye başlayacağını duyurdu.
Memur-Sen, geçici kamu görevlilerinin iş güvencesi ve sosyal haklara sahip olması konusunun “yıllardır kanayan bir yara olduğuna” işaret ederek, taslağın Meclis’te yasallaşması konusunda görüş birliğinin sağlanmasını hedeflediklerini de bildirdi.
Manga, açıklamasında, Memur-Sen’in pazartesinden itibaren, kamuda geçici çalışanların iş güvencesine sahip olmasını amaçlayan söz konusu tasarıyı paydaş sendikalar ve siyasi partiler ile görüşmeye ve değerlendirmeye başlayacağını belirterek, “Yıllardır kanayan bir yara olan bu konunun çözümünün, KKTC Meclisi’nde yasalaşmasında görüş birlikteliği sağlanması amacındayız” dedi.