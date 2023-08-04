Memur Sen: “Hayat pahalılığı ödeneği iki ayda bir uygulanmalı”

MEMUR-SEN Başkanı Akın Manga, çalışana, emeklilere ve asgari ücrete eşel-mobil sistemiyle, hayat pahalılığı ödeneğinin iki ayda bir uygulanması gerektiğini belirtti.

Manga, "göç yasası" diye tabir ettiği yasayla ile istihdam edilenler, mevsimlik işçi statüsünde ve geçici statüde çalışanların sorunları konusunda Başbakan ile görüşme yaptıklarını kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Manga, maaş ve sosyal menfaatlerde yapılması gerekli düzenlemeleri değerlendirdiklerini kaydederek, eşit işe, eşit ücret (maaş) prensibine bağlı olarak, "göç yasası"yla istihdam edilenlerin maaşlarına yapılması gerekli düzenlemelerle ilgili görüşmelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Yüksek enflasyon ve Türk lirasının hızlı değer kaybı nedeniyle, çalışan ve emeklilerin alım gücünün sürekli düştüğünü belirten Manga, temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 9.90 olarak açıklanmasının bunun göstergesi olduğunu kaydetti.