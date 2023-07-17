Memur-Sen, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği toplantısına katıldı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin (UAESEB) 9-14 Temmuz tarihlerinde Kazakistan’da yapılan 15’inci Temsilciler Kurulu toplantısına katıldı.

Memur-Sen’den yapılan açıklamada, toplantıda Memur-Sen’i Başkan Akın Manga ve Mehmet Usanmaz’ın temsil ettiği bildirildi.

7 karar ve 15 tavsiye kararın toplantı sonuç bildirgesinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, bu kararlar arasında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında, diploma denkliklerinin sağlanması amacıyla ortak eğitim programları ve güncel müfredat çalışmalarının sağlanması kararı olduğu da belirtildi.

Bunun yanında, KKTC’nin 40’ıncı yıl dönümü kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde, ‘’Kıbrıs Türklüğünün Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı bir konferansın yapılması, Kıbrıs tarihi ve kültürüne yönelik hazırlanacak eserlerin tanıtımının gerçekleştirilmesi kararı alındığı ifade edildi.

UAESEB Genel Başkanı Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan başkanlığında gerçekleşen toplantıya, KKTC’nin yanında, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Özbekistan’ın katıldığı duyuruldu.