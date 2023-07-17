Memur-Sen, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği toplantısına katıldı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin (UAESEB) 9-14 Temmuz tarihlerinde Kazakistan’da yapılan 15’inci Temsilciler Kurulu toplantısına katıldı.
Memur-Sen’den yapılan açıklamada, toplantıda Memur-Sen’i Başkan Akın Manga ve Mehmet Usanmaz’ın temsil ettiği bildirildi.
Bunun yanında, KKTC’nin 40’ıncı yıl dönümü kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde, ‘’Kıbrıs Türklüğünün Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı bir konferansın yapılması, Kıbrıs tarihi ve kültürüne yönelik hazırlanacak eserlerin tanıtımının gerçekleştirilmesi kararı alındığı ifade edildi.
UAESEB Genel Başkanı Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan başkanlığında gerçekleşen toplantıya, KKTC’nin yanında, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Özbekistan’ın katıldığı duyuruldu.