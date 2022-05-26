Memur-Sen: "Ünal Üstel Hükümeti meşrudur"

Kıbrıs Türk Memur-Sen, KKTC Anayasası’na uygun olarak, KKTC Cumhurbaşkanı’nın hukuka uygun olarak yaptığı yetkilendirme ve UBP yetkili kurullarınca desteklenen Ünal Üstel hükümetinin meşru olduğunu belirtti.

Sendika Başkanı Akın Manga bu konuyu gündemde tutarak, “Türkiye karşıtlığına” çanak tutmanın abesle iştigal olduğunu ve muhalefetin acizliğinin göstergesi olduğunu savundu.

Manga açıklamasında, Memur-Sen’in istem ve beklentisinin siyasi ve ekonomik istikrarla birlikte, halkın tüm kesimlerinin mevcut sorunlarının çözümüne yönelik alınacak ivedi tedbirler olduğunu kaydetti.

Manga şöyle devam etti:

“Hükümetin uğraşlarına, muhalefet olarak katkı değil, takoz konmaya çalışılıyor. Ülkemizdeki kayıt dışılık ve kaçak işçilik almış başını gidiyor. Denetim dışı pahalılık, her geçen gün geçimimizi zorlaştırıyor. Egemen varlığımızın simgesi KKTC Meclisi’nde, seviyesiz söylem ve eylemler halkımızın tepkisini çekiyor. Bu tiyatroları görmek istemiyoruz. Sorunların çözümüne yönelik yapıcı önerilere tanık olmak istiyoruz.

Memur-Sen olarak, tüzüksel görev yetki ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Siyasi ve ideolojik, KKTC Devletinin egemen varlığına yönelik Türkiye karşıtı eylemlere destek vermemiz mümkün değildir.

Ancak çalışanların kazanılmış haklarının savunulmasında, her mücadeleyi yapmakta kesin kararlıyız. Bu hedefe yönelik örgütsel iş birliğine de her zaman hazırız.”