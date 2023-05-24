Memur-Sen ve Başbakanlık UMK yarın AKM'de seminer düzenleyecek

Memur-Sen ve Başbakanlık UMK yarın AKM'de seminer düzenleyecek
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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) iş birliğinde, yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bağımlılıklara ilişkin seminer düzenleneceği bildirildi.

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Memur-Sen Başkanı Akın Manga'nın yaptığı yazılı açıklamada, uyuşturucu kullanım ve bağımlılığının arttığı gözlemlenen Kıbrıs'ta teknoloji bağımlılığının da çocuklara kadar yayılmasının endişe verici olduğu ifade edildi ve bu konulara dikkat çekmek ve üyeleri bilgilendirmek amacıyla “Bağımlılık ve Teknoloji Bağımlılığı” seminerini düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu'nun seminerde konuşmacı olarak yer alacağı kaydedildi.

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