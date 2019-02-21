Memur Sen yasa tasarısının geri çekilmesini istedi

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), hükümetten, meclise gönderilen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nı geri çekmesini ve tüm paydaşlarla varılacak asgari müşterek sonucunda ortaya çıkacak taslağı gündeme almasını istedi.



Önerileri dikkate alınmazsa, kamu görevlileri ve emekçilerin haklarından geri adım attırmama, yaşanabilir bir ülkede var olmaya devam etme adına bu yanlışa dur diyeceklerini belirten Memur-Sen, bunun için haklarına helal gelmeksizin eylem, grev, genel grev dahil tüm yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı.



Memur-Sen Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak kamu reformu ya da yeni Kamu Görevlileri Yasası gündeme geldiği ilk tarihten bu yana gerekli katkıları koyduklarını ve gerekli kararlılığı göstermekten de hiçbir zaman çekinmediklerini belirtti.



Mındıkoğlu, “Kamu da verimliliği artırmak, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak, hem hizmet veren kamu görevlilerinin haklarını gözeterek hem de hizmet alan vatandaşlarımızın daha hızlı ve kaliteli hizmet almasını sağlamak adına dönemin Başbakan Yardımcısı Sn. Serdar Denktaş başkanlığındaki komitede tüm paydaşların ortak paydada buluştuğu bir yasa tasarısı hazırlanmıştı. Hazırlanan bu yasa tasarısı tüm kesimlere hitap eden ve kamuyu bütünleştiren bir çalışma idi” dedi.



Bu kadar emek verilerek hazırlanan bir yasa önerisi mecliste dururken, bunu hiçe sayıp, sil baştan ve ilgili taraflardan görüş alınmadan hazırlanan yasa tasarısını kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Mındıkoğlu, muhalefetteyken yanlış dedikleri yasaları kendi iktidarları döneminde dayatma olarak öneri haline getiren siyasilerin yine bir yanlışın eşiğinde bulunduğunu ileri sürdü.



Mındıkoğlu açıklamasına şöyle devam etti;

“Unutmamalıyız ki 47/2010 sayılı yasayla sadece kamu görevlileri değil, özel sektör çalışanları da bir çok haklarından geriye götürülmüştür. Kamu da Reform denilen yeni Kamu Görevlileri Yasa taslağı bir dayatma olarak halkın bilgisine getirilmiş, meclise gönderilmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çalışanların lokomotifi durumundaki Kamu Görevlilerinin haklarının bugün bu denli budanması yarın lokomotifin diğer halkaları olan özel sektörü bitirme noktasına getirecek. Bırakın yerel istihdamı ülkede bu şartlarda çalışacak insan bulamayacak hale getirecektir. Bunun kaçınılmaz sonucunda yabancı iş gücünü artıracak, bizleri ülkemizden göçe zorlayacaktır”

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 22:32