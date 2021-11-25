Memur-Sen’in 19. Kuruluş Yıldönümü kutlanacak

Kıbrıs Türk Memur-Sen’in 19. Kuruluş Yıldönümü yarın çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 09.30’da Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtı, saat 10:15’te Dr. Fazıl Küçük ve saat 10.45’te Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrine çelenk koyularak; saygı duruşunda bulunulacak.
Halkın hükümetten adil ve tarafsız bir yönetim beklediğini kaydeden Manga, hükümetlerin mazeret değil, çare üretme mekanizmaları olduğunu ifade etti.
Manga sorunların çözümünün tüm paydaşların bir araya gelerek üretecekleri ortak akılla mümkün olduğunu da kaydetti.