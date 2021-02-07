Mengi'nin ölüm sebebi belirlendi

Lefkoşa’da bir apartman dairesinde ölü olarak bulunan Halil İbrahim Mengi’nin ölüm sebebinin başına aldığı darbe neticesinde “kesici/ezici ve küt kafa travması, çoklu kafa kemikleri kırıkları, beyin doku yaralaması ve beyin kanaması” sonucu olduğu belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da bir apartman dairesinde 5 Şubat’ta ölü olarak bulunan Halil İbrahim Mengi’nin (E-34) otopsisi yapıldı.

Otopside, Mengi’nin ölüm sebebinin başına aldığı darbe neticesinde “kesici/ezici ve küt kafa travması, çoklu kafa kemikleri kırıkları, beyin doku yaralaması ve beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

ELSHAIFY’İN OTOPSİSİ YAPILDI

Gönyeli’de kalmakta olduğu ev içerisinde 5 Şubat’ta ölü olarak bulunan Saıfeldin Khaırt Mohamed Elshaıfy’in (E-21) ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapıldı.



Otopside, kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.GAZİMAĞUSA’DA KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU… 1 KİŞİ TUTUKLANDIGazimağusa’da dün 12.40-14.25 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından E.N.E.’nin (E-43) üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada toplam 7 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. E.N.E tutuklandı.MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK… 1 KİŞİ TUTUKLANDIDün Boğazköy’de faaliyet gösteren Seren Yoğurtları isimli iş yerinde çalışmakta olan A.Y.’nin (E-28), iş yerinin deposundan işverenin bilgisi dışında faturasız olarak aldığı 11 kg hellim, 1 kg kaşar peyniri ve 3 kg yoğurdu çaldıktan sonra, ürünlerin bir kısmını 85 TL’ye başka bir şahsa satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.