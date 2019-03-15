Meral Akıncı'dan Bellapais School’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Projesi kapsamında yaklaşık bir yıldır faaliyetlerde bulunan ve Yeşil okul projesine katılan Bellapais School’u ziyaret ederek, okul bahçesine fidan dikti.

Meral Akıncı’ya, ziyaretinde, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz eşlik etti. Prof. Dr. Gündüz tarafından verilen eğitimlerle, yıllık program hazırlanarak, her ay farklı konuların ele alındığı okulda, öğrencilerle birlikte doğaya karşı farkındalığı artıran çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Meral Akıncı, geri dönüşüme de başlayan okulda, ağaç dikimi etkinliğine katılarak, öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm materyalleri sergisini ziyaret etti.

Her sınıfın bir bahçesinin olmasına dikkat edilen okulda, öğrenciler sebze yetiştiriyor. Meral Akıncı, öğrencilerin bakımını üstlendiği sebze bahçesini de inceledi.