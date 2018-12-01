Meral Akıncı, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde, Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin düzenlediği toplantıya katıldı.



Akıncı toplantıda yaptığı konuşmada, kadına karşı ve ev içi şiddetle mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, şiddetle mücadelede zihniyet değişiminin önemli olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, konuşmasına, ODTÜ mezunlarından olduğunu, çok yönlü olma özelliğini ODTÜ’de geliştirdiğini ve ODTÜ’lü olmanın bir kazanç olduğunu anlatarak başlayan Meral Akıncı, örneklerle, toplumda ve ev içinde yaşanılan şiddetin tanımını yaptı, şiddeti önlemeye yönelik çalışmaları anlattı.



Başkanlığını yaptığı Kadından Yaşama Destek Derneği’nin (KAYAD) çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi veren, sivil toplumun yapısının dünyada nasıl geliştiği ve sivil toplumun ülkedeki durumunu anlatan Meral Akıncı, KAYAD’ın hedefinin en başta insan hakları, özelde kadın hakları ile ilgilenmek, kadının toplum içerisindeki statüsünü belli yere getirmek, dünyada benzer yapıdaki örgütlerle işbirliğine girmek ve bu yönde projeler geliştirmek olduğunu söyledi.



KAYAD’ın bir taraftan kadını güçlendirmeye çalışırken, çocuk-genç ve çevre konularında da projeler geliştirdiğini, 2010 yılından itibaren ülkedeki kadın profilini çıkarmak için çalışmalar yaptığını belirten Akıncı, yapılan çalışmalardan çıkan sonucun, kadına karşı şiddette; eğitimli, şehirli, kırsal kesimin hiç fark etmediğini gösterdiğini, her üç kadından birinin ev içi fiziki şiddet gördüğünü kaydetti.



Akıncı, ülkede kadına yönelik şiddet oranın yüksekliğine işaret ederek, “Bizde de bütün dünyada olduğu gibi zihniyet değişikliğine ihtiyaç var” dedi.



“YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİLER”



Kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında, polis teşkilatı, doktorlar, öğretmenler, gazeteciler, sosyal hizmet uzmanları ve Barolar Birliği ile çalışmalar yaptıklarını, bu yöndeki faaliyetinin devam edeceğini ifade eden Akıncı, “Kadına Karşı Şiddet ve Eve İçi Şiddet Yasası”nın hazır olup Meclis’e sunulacağını, tüm milletvekillerinin yasaya onay vereceğini umduğunu söyledi. Akıncı, yaptıkları çalışmalarla, şiddet gören kadınlara yalnız olmadıklarını hissettirdiklerini kaydetti.



Dinleyicilerin sorularını da yanıtlayan Meral Akıncı, zihniyet değişimi için, çalışmalara önce anne baba eğitiminden başlanması gerektiğini, çocuğun büyüyeceği ortamın ve annenin bir bebeğin hayatındaki yerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Akıncı, “Yasalar yapılsın, kurumlar açılsın ama zihniyet değişimi çok önemli” dedi.



ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal, konuşmasının sonunda Meral Akıncı’ya teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.