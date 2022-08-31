Kıbrıs Türk toplumunun yetiştirdiği örnek insanlardan biri olan Meral Birinci, aramızdan ayrılışının 30.yıldönümünde anılıyor.

Birinci anısına bu akşam saat 18.00'de Nurettin Ersin Paşa Camiinde mevlit okutulacak.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci annesini, ölüm yıldönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı.

Birinci, şunları kaydetti:

"Annemiz Meral Birinci yi 30. Ölüm yıldönümü olan bugun de büyük bir Özlemle anıyoruz… Kalbimizde yaşamaya hep devam edecek.. varlığımızın sebebi canım anacığımız cennet mekanında nurlar da uyu…"

Aile ve iş yaşantısıyla örnek bir kadın olarak gösterilen Meral Birinci, dürüst, mert, yürekli, ülkesini seven bir insandı… Erken yaşta evlenen ve çocuk sahibi olan Birinci, iş yaşamında eşine büyük destek verdi ve ticaret hayatında önemli bir yer edindi. Birinci, yaptığı sosyal yardımlar ve çocuklara verdiği değerle de biliniyor.

Meral Birinci, Lefkoşa’nın sevilen simalarından, yaptığı yardımlar ve hizmetlerle halen örnek gösteriliyor… Birinci, Kıbrıs Türk toplumunun yetiştirdiği çok değerli bir insandı…

Meral Birinci, 1941 yılında Lefkoşa’da dört kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Birinci, okulunu önemli başarılarla tamamladı. 1958 yılında eşi Tekin Birinci ile tanışıp kısa sürede evlenendi, 17 yaşında ikiz çocuk sahibi oldu. Çocuk sahibi olması öğrenimini yarıda bırakmasına neden olan Birinci, iş hayatına eşi Tekin Birinci ile beraber başladı.

Birinci, Girne Caddesi’ndeki dükkânlarını geliştirerek beyaz eşya ticareti yapmaya başladı.

1974 Barış Harekatı’nda Meral Birinci’nin üç çocuğu Aynikola’da esir düştü. Çocuklarından haber alamayan Birinci, evlatlarına kavuşarak, hayatına kaldığı yerden devam etti.

Kıbrıslı Türklerin özgürlüklerine kavuşmasıyla ticari yaşamlarında büyük ilerleme sağlayan Birinci çifti, Koç grubunun önemli ürünlerinin bayiliklerini, Almanya ve İtalya’dan önemli bayilikler aldı.

İş ve aile yaşamındaki mutluluğunu çocuklarını evlendirip, torun sahibi olmasıyla taçlandıran Meral Birinci,toplumun her kesiminden insanlara yaptığı yardımlarla biliniyor.

Adı vakfa verildi

1992 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Birinci, Türkiye’de bayiler toplantısına eşiyle birlikte gitti ancak aniden rahatsızlanarak İstanbul’da vefat etti.

1990 yılında kurulan “Tekin Birinci Eğitim Kültür ve Spor Vakfı”nın adı 1992 yılında, “Meral Tekin Birinci Eğitim Kültür ve Spor Vakfı” olarak değiştirildi.

Vakıf yüzlerce genci okuttu, onlarca genci tedavi ettirdi, halen burslu öğrenci okutuyor.

***