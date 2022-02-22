Meral Ertürk için başsağlığı mesajı

Kıbrıs Türk basınında uzun yıllar görev yapan Meral Ertürk 82 yaşında hayatını kaybetti.

Bugün toprağa verilen Ertürk, bir süre önce yaşamını yitiren spor yazarı Raif Özgüren’in de annesiydi.

Dış Basın Birliği Başkanı Rasıh Reşat, Meral Ertürk için taziye mesajı yayımladı.

Reşat mesajında “Meslek büyüğümüz Meral Ertürk’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yıllarca Kıbrıs Türk basınına hizmet vermiş ve yıllarca yine basına hizmet veren iki oğul yetiştirmiş Meral Ertürk’e Allah’tan rahmet yaslı ailesine ve basın camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.