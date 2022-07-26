Merhum Avukat Ata Dayanç adına “Ata Dayanç Hukuk Ödülü” verilecek

Dayanç Ailesi, merhum Avukat Ata Dayanç adına “Ata Dayanç Hukuk Ödülü” verileceğini duyurdu.

Hukuk ödülü, son 18 ay boyunca KKTC coğrafyası üstünde iz bırakan herhangi bir yasa, hukuk fiili, kesinleşmiş yargı kararı, hukuk eylemi, hak arayışı veya hukuk dayanışması örneği için verilecek olup, herkese açık olacak. Ödüle katılacak olanların hak ve hukuk fiilini yazı ile anlatmak dışında belgelendirmesi de talep ediliyor.

Lefkoşa Mahalli Barosu’ndan yapılan açıklamaya göre, şahsi veya kurumsal olarak katılabilecek yarışmaya 15 Eylül 2022 saat 14.00’e kadar başvuru yapılabilecek. Ödüle layık görülen çalışma ise, 30 Eylül 2022'de kamuoyuna açıklanacak. Ödüle 1 Ocak 2022- 1 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki karar ve hukuki fiiller esas alınacak.

Jürinin "en anlamlı" olarak belirleyeceği başvurunun sahibine 10 bin TL nakit para ödülü verilecek.

- “Amaç, KKTC üstünde yaşanan ve yaşanmakta olan olumlu hak ve hukuk fiillerini belgelemek, bunu topluma mal etmek hukukun üstünlüğü ilkesinin doğruluğunu teşvik etmek”

Açıklamaya göre, Ata Dayanç Hukuk Ödülü’nün amacı şu şekilde:

“Lefkoşa Mahalli Barosu önceki dönem başkanlarından ve Lefkoşa Barosu kıdemli üyesi olan Av. Ata Dayanç'ın, 49 yıllık saygın meslek geçmişini yaşatmak, hukuk mesleğinde kuşaklar arasında bağ oluşturmak, KKTC üstünde yaşanan ve yaşanmakta olan olumlu hak ve hukuk fiillerini belgelemek ve bunu topluma mal etmek ve bu ödülle hukukun üstünlüğü ilkesinin doğruluğunu teşvik etmek.”

Katılmak için, hak ve/veya hukuk fiilinde söz konusu olayı anlatan bir metin ve varsa basın kupürlerinin kapalı zarf içinde, Av. Hülya Sönmez Müftü Ziyai Sk. Beyli Apt. Kat:3,Daire:5-Lefkoşa adresine veya hsonmez721@gmail.com mail adresine gönderilmesi gerekiyor.

Ödül jürisi, Kıbrıs Türk Barolar Birliği önceki dönem başkanlarından Av. Mustafa Ö. İnan başkanlığında, Lefkoşa Mahalli Baro başkanı Av. Arzu İzveren, Av. Hülya Sönmez, Prof. Dr. Kenan Mortan ve Dayanç Ailesini temsilen Ebru Dayanç Köprülü'den oluşacak.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022, 14:17