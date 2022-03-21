Merhum Başbakan Osman Örek 23. ölüm yıldönümünde anılıyor.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı ve Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merhum Başbakan Osman Örek’in 24 Mart Perşembe günü saat 11.00’de kabri başında anılacağı kaydedildi.

Anma töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Merhum Başbakan Osman Örek’in ailesi tarafından kabre çelenk sunulacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Osman Örek Meslek Lisesi’nden bir öğrenci konuşma yapacak.

Merhum Başbakan Osman Örek’in ailesi adına kızı Yeşim Örek’in konuşmasının ardından anma töreni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ile sona erecek.