Merhum Lefke Serdarı, Eğitimci Aziz Fedai anısına bağış

Merhum Lefke serdarı, eğitimci Aziz Fedai’nin ailesi, Fedai’nin 10’uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 5 bin TL bağışladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Aziz Fedai Pazar günü saat 09.00’da kabri başında anılacak. Aziz Fedai anısına bugün saat 18.00’de ise Lefke Avrupa Üniversitesi’nde futbol turnuvası düzenlenecek.

Pandemi nedeniyle mevlit düzenlemeyecek Fedai ailesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 5 bin TL bağışladı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Fedai’nin kızıLütfiye Fedai’den aldığı 5 bin TL’yle 10 hastaya ilaç alınacağını kaydederek, “Böylesine bir değer adına, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağış yapılmasından onur duyuyoruz” dedi.

Kocaismail, Aziz Fedai’nin Kıbrıs Türk toplumunun bugünlere gelmesindeki rolüne işaret ederek, Aziz Fedai’nin özellikle Lefke’ye hizmetlerini yakından dinleme, öğrenme şansı bulduğu için gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. Aileye bağış için teşekkür eden Kocaismail, Aziz Fedai’ye rahmet diledi.