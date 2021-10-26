Merhum Öğretmen Pilot Serkan Özcezarlı Cuma günü anılıyor

Geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybeden Öğretmen Pilot Serkan Özcezarlı, ikinci ölüm yıl dönümünde Cuma günü anılıyor.

Özcezarlı için 29 Ekim Cuma günü saat 15.50’de Cihangir Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlenecek.

KKTC’nin ilk hava şehidi olan Özcezarlı ve aynı uçakta bulunan meslektaşı Hakan Çetinkaya, 29 Ekim 2019’da Geçitkale Havaalanı’nda eğitim uçuşu yaptıkları sırada uçaklarının düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Öte yandan Hava Sporları Federasyonu, Öğretmen Pilot Serkan Özcezarlı anısına 30 Ekim’de, Tatlısu yarışma alanında 2. Tatlısu Yamaç Paraşütü Hedef Kupası düzenliyor.