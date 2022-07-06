Merkez Bankası Başkanı Günay: “Kalkınma Bankası misyonuna dönmeli, Kooperatif Merkez Bankası gerçek sahiplerine iade edilmeli"

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün 100 Milyar TL’ye dayandığını belirtti. Sektörde en sıkıntılı alanın krediler olduğunu kaydeden Günay, bankacılık sektörünün bilançonun yarısını kredi olarak kullandırabildiğini söyledi.

2021 yılında sektörün dönem net karının 1 Milyar 376 TL olduğunu söyleyen Günay, rakamın büyük göründüğünü ancak enflasyonla kıyaslandığında bankacılık sektörünün arzu edilen karlılığı yakalayamadığını ifade etti.

“Mevduatın yüzde 60’ını krediye döndürebiliyoruz” diyen Rifat Günay, buna karşın TL mevduatın, TL krediye dönüşüm oranının yüzde 100.68 olduğuna dikkat çekti.

Toplam mevduatın sadece yüzde 20’sinin TL olduğunun altını çizen Günay, 80 Milyar TL’lik mevduatın 16 Milyar TL’sinin Türk Lirası, 64 Milyar TL’sinin yabancı para olduğunu söyledi.

KKTC Merkez Bankası’nın aktif toplamının 2021 yılı sonu itibarıyla 29 Milyar TL olduğunu kaydeden Günay, bankanın karının 2021 yılında 506 Milyon 451 bin TL olduğunu belirterek, 2020 yılına göre rakamda yaklaşık yüzde 48’lik artış olduğunu belirtti.

KKTC Merkez Bankası Başkanı Günay, "KKTC Bankacılık Sektörü ve Genel Ekonomi" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Pelin Yaylalı ve Yönetim Kurulu üyesi Emrah İbrahimoğulları da hazır bulundu.

Golden Tulip Hotel’de yer alan toplantıda konuşan Günay, 2018’den itibaren bilgilendirme toplantısını her yıl yapmayı planladıklarını belirterek, 2021 yılında pandemi nedeniyle toplantıyı yapamadıklarını kaydetti.

Bankacılık sektörüne değinen Günay, ülkede 21 banka olduğunu, bunun 14’ünün özel sermayeli, 2’sinin kamu eliyle yönetilen banka, 5 tane de şube bankası olduğunu ifade etti.

Şube sayısına bakıldığında pandemi öncesi Aralık 2019’da 232 olan şube sayısının, 2020 yılında 222’ye düştüğünü, 2021 yılı sonunda 215’e ve bugün itibarıyla 215 şubeyle bankaların faaliyet gösterdiğini kaydetti.

En çarpıcı gelişmenin personel sayısında yaşandığını dile getiren Günay, Aralık 2019’da pandemi öncesinde 3 bin 193 personel çalışırken, bu sayının 2020 yılında 3 bin 118’e, 2021 yılında 3 bin 99’a düştüğünü, Mayıs 2022 itibarı ile sayının 3 bin 104’e yükseldiğini söyledi.