Merkezi Cezaevi ile Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, hükümlülerin topluma kazandırılması, zanaat sahibi olması ve eğitilmeleri amacıyla çam kese böceği ile mücadele amacı ile orman arazilerine yerleştirilecek kuş yuvalarının bir kısmının Yeni Cezaevi atölyelerinde hükümlüler tarafından yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Merkezi Cezaevi ile Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü arasında bugün iş birliği protokolü imzalandı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, protokol ile Merkezi Cezaevi'nin kuruluş amaçlarından olan ‘hükümlüleri eğitmek ve zanaat sahibi yaparak topluma yeniden kazandırmak’ ilkesine uygun çok kıymetli ve önemli bir proje için imzaların atıldığını ifade etti.

-“Kuş yuvalarının bir kısmı yeni cezaevi atölyelerinde mahkumlar tarafından üretilecek”

İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi ile Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile doğal yaşamı koruma ve hükümlülerin eğitilmesi yanı sıra Taşkent Doğa Park’ı tarafından sağlanacak ölçülerde yılda 200 adet; mümkün olması durumunda daha fazla sayıda kuş yuvasının montajının yapılarak çam kese böceğine karşı mücadele için ormanlık alanlara kurulması hedefleniyor..

İş birliği protokolü çerçevesinde projede çalışacak hükümlülerin gönüllülük esasına göre seçileceğini belirten Öztürkler, “Hükümlülerin topluma kazandırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi adına Taşkent Doğa Park’ı ile yapılan iş birliği çerçevesinde Bakanlığımızın onaylayacağı doğa, çevre ve yaban hayatının korunması konularda farkındalık yaratan eğitimler de verilecektir. Bugün imzaladığımız iş birliği protokolü ile bir yandan hepimize ait olan ormanlarımıza sahip çıkarken, diğer yandan da cezaevinde başlattığımız mahkumların topluma kazandırılması çerçevesinde eğitim ve zanaat sahibi olmalarını sağlayacağız. Bu vesile ile Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat ve projenin hayata geçirilmesi için fikir geliştiren, emek koyan tüm Doğa Park ekibine şahsım ve Bakanlığımız adına teşekkür ediyorum” dedi.