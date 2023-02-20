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Merkezi Cezaevi internet sitesi yayında
Kıbrıs
20 Şubat 2023 Pazartesi 15:26
Kıbrıs Genç Tv
Merkezi Cezaevi internet sitesi, “cezaevi.gov.ct.tr” yayına girdi. Merkezi Cezaevi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cezaevine ilişkin güncel bilgilendirmelere internet sitesinden ulaşılabilecek.
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