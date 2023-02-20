Merkezi Cezaevi internet sitesi yayında

Merkezi Cezaevi internet sitesi yayında
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Merkezi Cezaevi internet sitesi, “cezaevi.gov.ct.tr” yayına girdi. Merkezi Cezaevi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cezaevine ilişkin güncel bilgilendirmelere internet sitesinden ulaşılabilecek.

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