Merkezi Cezaevi Müdürü: “Tek taraflı yayınlar yapılıyor… Bu haberler gerçeği yansıtmıyor”

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, bazı medya kuruluşlarında cezaevi hakkında zaman zaman duyumlar üzerine tek taraflı yayınlar yapıldığını belirterek, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada, basının, demokrasilerin gelişmesinde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde çok önemli bir görevi olduğuna inandıklarını belirterek, bu bakış açısı ile de her zaman basına saygılı olduklarını ifade etti.

Yeni cezaevine kademeli bir taşınma süreci içerisinde olduklarını kaydeden Erdoğan, bundan kaynaklı bazı eksikliklerin yaşanmasının normal olduğunu belirtti.

Cezaevinde görev yapan tüm personelin kamusal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini, buradaki hizmet ve görevlerin sadece güvenliğin sağlanması ile sınırlı olmadığını belirten Erdoğan, aynı zamanda cezaevinde tutuklu ve mahkumların ceza süreleri boyunca insanca muamele görmelerinin ve uluslararası mahkum haklarının korunması için de eldeki imkanlarla çok hassas bir görev sürdürüldüğünü ifade etti.

Bu bağlamda bazı medya kuruluşlarında zaman zaman duyumlar üzerine tek taraflı yayınlar yapıldığına ve bunun üzücü olduğu kadar düşündürücü olduğuna dikkat çeken Fatih Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bazı basın kuruluşlarında yayınlanan -cezaevi kantininde raflar boş, Cezaevi Müdürü rafları boş bıraktırmaktadır- gibi söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Konu taşınma süreci ile ilgilidir. Geçiş sürecinin tamamlanmasıyla cezaevinde tüketilmesi uygun olan tüm ürünler Yeni Cezaevi kantininde olacaktır. Bir iki yayın organında tek taraflı ve duyumlar üzerine yapılan haberlerde ortaya konan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmek istiyorum.”

“Bir diğer gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan konu ise ‘cezaevinde havaların soğuması ile soba ihtiyacının karşılanmadığı’ iddiasıdır” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bugün halen havalar soba işletilmesini gerektirecek ısıda olmamasına ve mahkumların da bu yönde talepleri olmamasına rağmen bazı medya kuruluşlarında bu şekilde haberlerin yer alması maalesef üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Bu yönde bir talep geldiği takdirde hemen yerine getirilir.”

-“Beklentimiz Cezaevi İdaresi ile de görüşülüp, doğru olan gerçek bilgilerin kamuoyuna sunulması”

Cezaevi İdaresi’ne ulaşan mahkumların makul taleplerine her zaman cevap verildiğinin altını çizen Merkezi Cezaevi Müdürü Erdoğan, basında cezaevi ile ilgili haber yapılmadan önce basın etiğinin korunması ve kamuoyunun doğru bilgilendirmesi adına beklentilerinin, bu gibi hassas konularda Cezaevi İdaresi ile de görüşülüp, doğru olan gerçek bilgilerin kamuoyuna sunulması olduğunu belirtti.

Fatih Erdoğan, “Bu bağlamda basınımızın cezaevi gibi hassas bir konuda kamusal sorumluluk bilinci ile habercilik etiğine uygun şekilde hareket etmesini ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini rica ediyor, tüm basınımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.