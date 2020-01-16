Merkezi Cezaevi’nde kadın mahkumlara sağlık taraması yapılıyor.

“Yaşamak İçin Yaşamayı Sevin, Yaşamayı Seçin” sosyal sorumluluk projesi kapsamında 37 hükümlü ve tutuklu kadın mahkumakan tahlili yapılacak, ultrason ve röntgen çekilecek.

İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı proje UBP Girne İlçesi Kadın Kolları, Arapköy Örgüt Başkanı ve Çatalköy Belediyesi Meclis üyesi Yeşim Sakallılar tarafından hazırlandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Proje Sorumlusu Sakallılar bugün Merkezi Cezaevine giderek, projeyle ilgili kısa bir açıklama yaptı, mahkumlarla görüştü.

Pilli, konuşmasında Sağlık Bakanlığı’nın her zaman Merkezi Cezaevi’ndeki hükümlü ve tutukluların yanında olduğunu söyledi.

Pilli, bir dahiliye uzmanının sürekli Merkezi Cezaevine geldiğini, mahkumların sağlık sorunlarının bu sayede giderildiğini belirterek, “Biz de burada tarama yapmak istiyorduk.Yeşim Sakallılar’ın projesiyle önce kadınlardan başlıyoruz” dedi.

Bakan Pilli, Yeşim Sakallılar’ın kendisine böyle bir projeyle gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bugünkü ziyarette Merkezi Cezaevi’nde kalanların sağlıkla ilgili sorunlarını da dinleyeceğini kaydetti.

SAKALLILAR

Proje Sorumlusu Yeşim Sakallılar, bir yıl önce Merkezi Cezaevi’ndeki kadın mahkumlar için “Kansersiz Yaşam” isimli bir sosyal sorumluluk projesi hazırladıklarını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın hükümlü ve tutuklulara kanser taraması yapıldığını anımsattı.

Sakallılar, kadın mahkumların “Kansersiz Yaşam” projesi dışında kalan sağlık sorunlarının tespiti, ihtiyaç duyulması halinde tedavilerine başlanması için ikinci bir proje hazırladıklarını ifade ederek“Amaç mahkumların sosyal ve ruhsal yönden motive edilmesi” dedi.

Yeşim Sakallılar,başta Sağlık Bakanı Pilli olmak üzere projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Merkezi Cezaevi’nde, şu an 18’i hükümsüz, 6’sı hafif, 13’ü ağır cezada olan 37 kadın var. Cezaevindeki toplam hükümlü ve tutuklu sayısı ise 601.