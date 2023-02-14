Merkezi Cezaevinde tecavüz iddiası

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, Merkezi Cezaevinde bir tutukluya tecavüz edildiği iddialarının araştırılmasını istedi.

Komite adına yapılan yazılı açıklamada, “Yeni cezaevinde tutuklu olarak barındırılan bir kişinin, yaklaşık bir hafta önce, aynı koğuşta kaldığı söylenen diğer mahkûm veya tutuklular tarafından tecavüz ve darba maruz bırakıldığı iddiaları bilgimize gelmiştir. Bu, derhal ve ciddiyetle soruşturulması gereken bir konudur. Söz konusu kişi, devletin gözetim ve denetimi altında olduğundan, güvenliğinden ve kötü muameleye karşı korunmasından da devlet bizzat sorumludur” denildi.

"Böyle bir olay gerçekleşmişse, İçişleri Bakanlığı ve Merkezi Cezaevi idaresinin de sorumluluğu ve ihmali söz konusu olacağından", idarenin bağımsız bir soruşturmaya tabii tutulması gerektiği kaydedilen açıklamada, yetkililerin şeffaf bir şekilde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiği de vurgulandı.