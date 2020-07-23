Merkezi Cezaevi’ne bağış

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Merkezi Cezaevi’ne su sebili ve tavan vantilatörü bağışladı.

Pervin Gürler başkanlığında kulüp kurucu başkanı ve federasyon onur kurulu üyesi Ezcan Özsoy ile kulüp saymanı Hasine Öztürk’ten oluşan Lefkoşa Merkez Lions Kulübü heyeti; Lefkoşa Merkezi Cezaevi lokalinde ihtiyaç olan su sebili ve tavan vantilatörünü Merkezi Cezaevi Müdür Yardımcısı Mehmet Sadeli’ye teslim etti.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Yönetim Kurulu adına sekreter Nazım Tornocu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bağışı teslim alan Merkezi Cezaevi Müdür Yardımcısı Mehmet Sadeli, ihtiyacın giderilmesini sağlayan Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ve sponsor firma Endless yetkililerine teşekkür etti.

Ziyarette, Endless firması sahibi Naci Yıldırım’a bağıştan dolayı Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.