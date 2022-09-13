Merkezi Cezaevi’ne uyuşturucu sokmak isteyen 19 yaşındaki genç tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, U.K.(E-19) dün akşamüzeri Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu bulunan şahsa teslim edilmek üzere Merkezi Cezaevi’ne eşya getirdi; gardiyanlar tarafından yapılan kontrolde eşyalar arasında yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, polise teslime edildi. Söz konusu kişi tutuklandı.

-Lefkoşa’da darp…6 tutuklu var

Arkadaşlarının trafik kazasında yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle bir kişiyi darp eden 6 kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da, Girne Caddesi üzerinde önceki gün bir grup genç kanunsuz olarak toplandıktan sonra, arkadaşlarının trafik kazasında yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle Willian Antony Peters’i, tasarruflarında bulundurdukları ahşap sopalarla ciddi şekilde darp etti. Söz konusu kişiler tutuklandı.

-Esentepe’de iş kazası… 50 yaşındaki Mustafa Sapan ağır yaralandı

Esentepe’de dün öğle saatlerinde meydana gelen iş kazasında 50 yaşındaki Mustafa Sapan ağır yaralandı.

Bir şirkete ait inşaat şantiyesinde döner merdivene ait boşlukta alçı işi yapan Sapan (E-50), dengesini kaybederek 2.70 cm yükseklikten beton zemine düştü. Mustafa Sapan, belinde kırık teşhisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, beyin cerrahisi servisinde gözetim altına alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.