Mersin'li Muhtarlardan Gazimağusa Belediyesi'ne ziyaret

Mağusa Muhtarlar Derneği’nin davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs’a gelen Türkiye Muhtarlar Federasyonu’ndan Mersin Şubesi’ne bağlı 11 muhtar, bugün Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı İsmail Arter ile görüştü.

Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Arter görüşmede yaptığı konuşmada, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi’nin kardeş şehir olduğunu ve ilişkilerinin devam ettiğini belirterek, Türkiye’den gelen muhtarların da KKTC’deki muhtarlara deneyimlerini aktarmasını istedi.

Gazimağusa’da Maraş konusunun gündemde olduğunu, 46 yıl kapalı kalan bir bölgenin yanında belediyecilik yapmaya çalıştıklarını ifade eden Arter, Maraş’ta kamu alanlarının düzenlenmesinin ve insanların bölgeyi ziyaretinin başladığını kaydetti ve bu hareketlenmenin Rum liderliği ile yapılan görüşmelere olumlu yansımasını diledi.



Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şubesi Başkanı İbrahim Soysal ise, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayarak, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitleri rahmetle andığını ifade etti.Soysal, Mersin muhtarları olarak Kuzey Kıbrıs’a ilk kez geldiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Mağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme’ye ve KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’ye teşekkür etti. Bu birlikteliğin devamını dileyen Soysal, İsmail Arter’e de teşekkür ederek takdir belgesi takdim etti.Mağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme de, Başkan İsmail Arter’in her taleplerine olumlu cevap verdiğini ve derneklerine her zaman destek olduğunu ifade ederek, teşekkürlerini sundu.