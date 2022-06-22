Mersinlik bölgesindeki yangın yeniden şiddetini artırdı... Köy tahliye ediliyor

Mersinlik Bölgesinde dünden bu yana devam eden yangın, bu sabah rüzgarın etkisiyle şiddetini artırdı. Mersinlik köyü ise tedir amacıyla tahliye ediliyor.

Yangına helikopterler ile havadan , Polis İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri ile askeri personel ve iş makineleri ile müdahale ediliyor.

Polis'in verdiği bilgiye göre, yangın kuzey ve güney doğu yönünde ilerliyor. Yangından etkilenmesi muhtemel Mersinlik köyünün tahliye edilmesi için sivil savunma ekipleri tarafından çağrı yapıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.