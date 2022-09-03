Mersinlik'teki yanık sahanın temizlenmesi için ihale

Mersinlik'te Haziran ayında çıkan ve beş gün süren yangında zarar gören alanın temizlenmesi için ihaleye çıkıldı.

Merkezi İhale Komisyonu'nun ilanına göre, Mersinlik yanık sahadaki ağaçların kesilip temizlenmesi için 16 Eylül Cuma günü saat 10.00'a kadar teklif kabul edilecek.

İhale için toplam tahmini değerin 2 milyon 586 bin 206 TL artı KDV olduğu belirtildi.

Teklifle ilgili bilgi ve şartname, Gelir ve Vergi Dairesi'ne yatırılacak 500 TL artı KDV makbuz karşılığı Orman Dairesi'nden temin edilebiliyor.