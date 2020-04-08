Mert: "Hükümeti ve Sağlık Bakanlığını göreve davet ediyorum"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Cemal Mert, Başbakanlık Kriz Merkezi’nin paylaştığı "KKTC’deki Covid-19" verileri ve analitik sonuçlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Cemal Mert,paylaşımında "dikkati çeken, en riskli grup olan 80+ yaş aralığında şu ana kadar sadece 2 vaka tespit edilmiş olmasıdır"dedi."Bu da kayıpların az olmasında önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. Şu ana kadar yaşlılarımızı iyi korumuş olmamız bir başarıdır."diyerek diğer oranları da inceleyerek bu veriler gerçekte böylemi? açıklamasında bulundu.







KKTC’deki Covid-19 tanılı, - Alman turistler hariç- yerel olguların bugün itibariyle daha analitik sonuçları açıklandı. Rakamları daha anlaşılır göstermek adına grafik olarak gösterdim. Burada dikkati çeken, en riskli grup olan 80+ yaş aralığında şu ana kadar sadece 2 vaka tespit edilmiş olmasıdır. Bu da kayıpların az olmasında önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. Şu ana kadar yaşlılarımızı iyi korumuş olmamız bir başarıdır. Dikkat ederseniz dört ana yaş grubunda, 0-29/30-49/50-59 ve 60+ yaş gruplarının herbiri %25 civarı olarak dağılmaktadır. Ancak 50-59 yaş aralığında ciddi bir kümeleşme görülmektedir. Bunun sebebini analiz etmemiz lazım. Gerçekten böyle mi? Yoksa büyük oranda (Covid-19 pozitiflerin %30 civarı) asemptomatik (belirtisiz) seyreden fazla miktarda gençler tanısız olarak ortada dolanmakta mıdır? Ve neden kümeleşme 50-59 yaş aralığında olmuştur. Bütün bunları değerlendirmek, geriye ve ileriye yönelik öngörülerde bulunmak için ciddi bilimsel epidemiyolojik araştırmalara ihtiyaç vardır. Ülke içinde durumumuzu öngörebilmek, sosyal, ekonomik, eğitim ve sağlık alanlarını planlayabilmek için böylesi araştırmalara ihtiyaç vardır. Covid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sayın Dr. Sibel Siber de böylesi bir ihtiyaca işaret etmiştir. Ve konuyu gündemlerine aldıklarını söyledi. Böylesi kapsamlı bir araştırma en geniş katılımcı anlayışla yapılabilir. Tüm paydaşların katılımı şeffaflığı ve güvenirliği artırır. Bu konuda gerekirse dıştan danışmanlık da alınması gerekebilir. Sağlık camiamızda bu kapasite vardır. Hükümeti ve Sağlık Bakanlığını göreve davet ediyorum.