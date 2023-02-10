Mert Niyazi Topukçuoğlu’nun naaşı geldi, Elvin Çavdır hala aranıyor

Adıyaman'da İsias Otel'in enkazında yaşamını yitiren ve bu sabah erken saatlerde naaşı ülkeye getirilen öğrencilerden birinin Elvin Çavdır değil Mert Niyazi Topukçuoğlu olduğu bildirildi. Elvin Çavdır ise hala enkazda aranıyor.

Türkiye’de meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da İsias Otel'in enkazında yaşamını yitiren 7'si öğrenci, 2'si öğretmen ve biri veli olmak üzere 10 vatandaşın naaşı, bu sabah saat 03.30 sıralarında ülkeye getirildi.

Depremde yaşamını yitiren ve ülkeye getirilenler arasında adı geçen Elvin Çavdır’ın akrabası Açelya Uluçay, “Ailemizden kimse buraya gelmedi” diyerek; Elvin Çavdır ile annesi Havva Çavdır ve babası Evren Çavdır’ın hala bulunamadığını belirtti.

Öte yandan, şu anda Adıyaman’na İsias Otel enkazındaki arama-kurtarma çalışmalarını takip eden Başbakanlık DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy, kimliği doğrulanarak bu sabah ülkeye gelen 10 KKTC vatandaşının isimlerini TAK’a bildirdi.

Buna göre, depremde yaşamını yitiren ve ülkeye getirilen öğrenci, öğretmen ve velinin isimleri şöyle:

“İbrahim Yakula (müdür muavini), Pamir Konuklu (öğretmen), Doruk Akın (öğrenci), Alp Akın (öğrenci), Özgür İçme (öğrenci), Lavin Kalaycı (öğrenci), Duygu Balsoy Kalaycı (veli), Fahri Arkar (öğrenci), Mert Niyazi Topukçuoğlu (öğrenci), Kağan Selim İş (öğrenci).”