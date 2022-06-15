Meryem Özkurt'un davası ertelendi

Seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle 2 ay hapis cezası alan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’un istinaf duruşması bugün görüşüldü.

İstinaf duruşmasında, Özkurt'un avukatı Feyzi Hansel, Özkurt'a verilen 2 ay hapis cezasının çok olduğunu söyleyerek, düşürülmesini talep etti.

İddia Makamı adına Savcılık ise BRT Müdürü Meryem Özkurt’un aldığı hapislik cezasının arttırılması talebiyle süre istedi.

Dava, her iki tarafın da taleplerinin dinlenmesi için 22 Haziran Çarşamba günü, saat 10.00'a ertelendi.