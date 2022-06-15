Meryem Özkurt'un davası ertelendi

Meryem Özkurt'un davası ertelendi
banner83
banner80

Seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle 2 ay hapis cezası alan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’un istinaf duruşması bugün görüşüldü.

İstinaf duruşmasında, Özkurt'un avukatı Feyzi Hansel, Özkurt'a verilen 2 ay hapis cezasının çok olduğunu söyleyerek, düşürülmesini talep etti. 

İddia Makamı adına Savcılık ise BRT Müdürü Meryem Özkurt’un aldığı hapislik cezasının arttırılması talebiyle süre istedi.

Dava, her iki tarafın da taleplerinin dinlenmesi için 22 Haziran Çarşamba günü, saat 10.00'a ertelendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mehmetçik İmar Planı yürürlükte… Sarıçizmeli:...
Mehmetçik İmar Planı yürürlükte… Sarıçizmeli:...
  1. Kıbrıs
﻿