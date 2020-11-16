Mesarya bölgesinde yarın 5 buçuk saatlik elektrik kesintisi

Mesarya bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, geniş bir bölgenin 5 buçuk saat elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 09:00 - 15:30 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek yerler şöyle:



“Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç , Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Görneç, Serdarlı, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi, Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç, Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu, Kurudere, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar, Gaziler, Ercan Havaalanı Kule ve Terminal Binası.”