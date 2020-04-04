Meslek Liseleri maske üretimine başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yeni tip Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında meslek liselerinin üretim kapasitelerini harekete geçirdi.

Buna bağlı olarak Atatürk Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Koronavirüsle mücadelede ortaya çıkan maske ihtiyacını karşılamak üzere üretime başladı.

Önemli bir boşluğu doldurmaya hazırlanan meslek liseleri, yeni tip Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında öncelikli olarak sağlık çalışanları için hem cerrahi maske hem de 3D yazıcılarla siper maske üretiyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada böyle dönemlerde meslek liselerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına vurgu yaparak “Öğretmenlerimizle birlikte sorumluluk bilinciyle hareket ederek üzerimize düşen ne varsa, yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

2 Bin Maske Hedefi!

Bu doğrultuda Atatürk Meslek Lisesi ve Gazimağusa Meslek Lisesi öğretmen, öğrenci ve kursiyerleri ile birlikte 2000 cerrahi maske hedefi ile sağlık çalışanlarına katkı koymak için yola çıkıldığını belirten Çavuşoğlu, öncelikli olarak sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için üretime geçtiklerini ancak ihtiyaç duyulması halinde bunun artırılabileceğini dile getirerek, hazırlanan maskeleri ilerleyen dönemde kamu çalışanlarının da hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.