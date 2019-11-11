Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından idareci ve öğretmenlere yönelik düzenlenen “Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Türkçe’nin İkinci Dil Olarak Öğretimi ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi” konulu Mesleki Gelişim Sertifika Programları tamamlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine önemli katkılar sağlayacak, uluslararası akreditasyona sahip eğitim programlarına katılan öğretmenlere sertifikaları Türk Maarif Koleji’nde düzenlenen etkinlikle takdim edildi.

Mesleki Gelişim Sertifika Programları kapanış gününde düzenlenen sertifika takdim etkinliğine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TC Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, TC Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile bakanlığa bağlı bürokratlar ve eğitimlere katılan öğretmenler katıldı.

5 gün boyunca Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefkoşa Açıköğretim Fakültesi ve Türk Maarif Koleji’nde gerçekleşen eğitimler çerçevesinde 300’ü aşkın idareci ve öğretmene toplamda 30 saat eğitim verildi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu kapanış etkinliğinde yaptığı konuşmada, hedeflerinin sağlıklı, mutlu, meslek sahibi, ülkesini seven, insanlığa hizmet eden gençler yetiştirmek olduğunu söyleyerek, “Biz sadece ülkemize ve Türkiye’ye insan yetiştirmiyoruz. Dünya’ya insan yetiştiriyoruz. Bu bağlamda insana ve eğitime yapılan yatırım çok önemlidir” dedi.

Eğitimin sürekli değişip geliştiğine, yeni yönetim ve eğitim modellerinin ortaya çıktığına dikkat çeken Çavuşoğlu, güncel bilgilerin öğretmenlerle buluşturulması gerektiğine inandığını, bu doğrultuda da öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı koymakta kararlı olduklarını ifade ederek, mesleki gelişim programlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda, bu tür eğitimlerin düzenlenmesine büyük katkı koyan başta TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri olmak üzere herkese teşekkür etti.